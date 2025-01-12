Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes и аналитика Дэвида Акса.

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Украинские дроны "Винчестер" изменили тактику

Аналитик Дэвид Акс проанализировал видео украинских защитников, которое появилось в сети в субботу, 11 января. На нем один из дронов "Винчестер" выполняет боевую задачу – отслеживает и уничтожает российский беспилотник. Во время операции оператор дрона также воспользовался возможностью и атаковал вражеского пехотинца.

На опубликованных кадрах видно, что "Винчестер" сбивает 3 вражеских БПЛА, а после – открывает огонь по оккупанту.

"Винчестер" сбил дроны и открыл огонь по оккупанту: смотрите видео

Аналитик Forbes заметил, что пока сложно сказать, свидетельствует ли это об изменении тактики использования украинских беспилотников. Впрочем, это подчеркивает эффективность FPV-дронов с оружием.

Большинство FPV-дронов являются одноразовыми, ведь уничтожают цель вместе с собой. Однако "Винчестер", оснащен ружьями, является многоразовым. Он способен наносить удары несколько раз, прежде чем самоликвидируется или будет сбит,

– подчеркнул аналитик.

Вместе с тем, Акс добавляет, что такие дроны все же имеют недостаток. Так, ружья наиболее эффективны на близком расстоянии из-за рассеивания выстрелов. По его словам, чтобы ликвидировать врага, беспилотник должен подлететь ближе, но на таком расстоянии он может стать уязвимым для оружия противника.