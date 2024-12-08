Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Insider. По информации издания, дроны уже не только наносят удары по бронетехнике или позициях врага, но и становятся активными "охотниками" на другие БпЛА.

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Дроны-перехватчики: новое оружие в войне

Украинские силы активно используют дешевые дроны-перехватчики для уничтожения российских разведывательных аппаратов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что такие дроны стали доступным и эффективным средством защиты, который позволяет экономить дорогие системы ПВО для более важных целей.

Украина ищет беспилотники-перехватчики, чтобы уничтожать российские средства наблюдения и артиллерийские дроны, не тратя дорогих ракет ПВО,

– отметил Федоров.

Представительница оборонной индустрии Наталья Кушнерская подчеркнула, что это знаменует появление совершенно нового сегмента современной войны – боя дронов.

Применение дронов в войне постоянно меняется. Сейчас они становятся не только инструментом разведки или удара, но и ключевым средством противовоздушной обороны. От дешевых FPV-дронов до больших аппаратов – каждый из них играет свою роль.

Например, украинские FPV-дроны уже уничтожили более 100 российских аппаратов. Одной из самых успешных групп в этом направлении стала "Дикие Шершни", которые регулярно демонстрируют кадры своих "охот".

Россия тоже адаптирует свои дроны

Хотя Украина первой начала активно использовать дроны-перехватчики, враг быстро ввел контрмеры. Российские беспилотники оснащают средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы избежать перехвата.

Эксперт по дронам Сэмюэл Бендетт отмечает, что Украина достигла значительных успехов в этом направлении, однако и россияне активно используют FPV-дроны для борьбы с украинскими квадрокоптерами.

Дроны-перехватчики имеют ограниченный радиус действия и мощность, но их стоимость – в десятки раз ниже ракеты ПВО. Один аппарат стоит около 2000 – 4000 долларов, тогда как ракета – сотни тысяч.

Это позволяет использовать дорогие системы для борьбы с авиацией или ракетами, оставляя дроны для "воздушных дуэлей".

Однако операторы таких БпЛА работают в сверхсложных условиях, часто находясь у линии фронта. Один из пилотов рассказал, что такие дроны используются до пяти раз в неделю, но их количество все еще недостаточно.

Новые горизонты украинских БпЛА

Украинские инженеры не останавливаются на достигнутом. Работа над новыми моделями FPV-дронов продолжается. Например, дрон "Sting", разработанный группой "Wild Hornets", призван стать еще более эффективным инструментом для борьбы с такими системами, как российские "Орланы" или "Шахеды".

Генерал-майор в отставке Мик Райан убежден, что дроны-перехватчики будут иметь решающее значение в будущих конфликтах, если не появятся более дешевые средства борьбы с БпЛА.

К слову, Украина в течение 2024 года успешно развивала и использовала ударные БпЛА для поражения тыловых позиций России, в частности вражеских средств ПВО.

К тому же в 2025 году планируется применение новых моделей дронов, таких как RAM, для эффективного поражения вражеской артиллерии и бронетехники.