FPV-дроны из фур уничтожают авиацию России: уникальные видео операции "Паутина"

В воскресенье, 1 июня, СБУ реализовала уникальную операцию по уничтожению российской стратегической операции. Украинские дроны атаковали ряд аэродромов врага.

На опубликованных видео видно горящую стратавиацию противника и звук роя FPV-дронов. Что сейчас происходит на российских авиабазах, передает 24 Канал.

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Кадры атаки на аэродромы стратегической авиации России

Так, уникальная операция СБУ по уничтожению российской стратегической авиации получила название "Паутина". Как сообщают наши источники, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Есть информация и о атаке на "Энгельс".

Как горят российская авиация на аэродромах: смотрите видео

Россияне ныли, что аэродромы атаковали FPV-дронами, которые вылетали из фур, припаркованных рядом. Впоследствии в сети показали несколько видео, на которых действительно украинские дроны вылетали из грузовика. Пишут, что автомобиль самоликвидировался.

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Для понимания: один FPV-дрон стоит примерно 600 долларов, тогда как модернизированный российский самолет Ту-95МС – от 100 миллионов долларов. То есть это более чем 100 тысяч-кратный разрыв в стоимости.

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В ЦПД заметили, что под ударом оказались именно те аэродромы, с которых россияне готовили очередной обстрел Украины.