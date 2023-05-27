Российские пропагандисты распространили сообщения, что военнослужащие Черноморского флота, мол, защищали "Иван Хурс", представленные в боевые госнаграды, информирует 24 Канал.
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Также захватчики рассказали, как "отражали" атаку. Конечно, все традиционно преувеличивали. Рассказывали, как "обнаружили украинские катера-дроны и уничтожили их прицельным огнем".
Атака на "Иван Хурс": что известно
24 мая ряд СМИ сообщал об атаке дронами на российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Вие был расположен в 400 километрах от подконтрольной Украине территории.
В России же уверяли, что экипажу удалось "отбить" БПЛА, а само судно повреждений не получило. Несмотря на это, оккупанты быстренько перекрыли движение на Крымском мосту под предлогом "учений". В море отправили фрегат "Адмирал Макаров" с 8 "Калибрами".
Уже 26 мая в сети обнародовали видео, где можно увидеть, как дрон повреждает разведывательный корабль "Иван Хурс". Это и поставило точку в вопросе, была ли атака удачной. Таким образом, за что наградили российских моряков – неизвестно.