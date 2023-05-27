Російські пропагандисти поширили повідомлення, що військовослужбовці Чорноморського флоту, які, мовляв, захищали "Іван Хурс", представлені до бойових держнагород, інформує 24 Канал.

До теми Україна може дістати російські кораблі всюди: що означає атака на "Іван Хурс"

Також загарбники розповіли, як "відбивали" атаку. Звичайно, все традиційно перебільшували. Розказували, як "виявили українські катери-дрони та знищили їх прицільним вогнем".

Атака на "Іван Хурс": що відомо

24 травня низка ЗМІ повідомляли про атаку дронами на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". Віе був розташований за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території.

У Росії ж запевняли, нібито екіпажу вдалось "відбити" БПЛА, а саме судно пошкоджень не отримало. Попри це, окупанти швиденько перекрили рух на Кримському мосту під приводом "навчань". У море відправили фрегат "Адмірал Макаров" з 8 "Калібрами".

Вже 26 травня в мережі оприлюднили відео, де можна побачити, як дрон пошкоджує розвідувальний корабель "Іван Хурс". Це й поставило крапку у питанні, чи була атака вдалою. Таким чином за що нагородили російських моряків – невідомо.

Зверніть увагу! Атаку дронів на "Іван Хурс" можна назвати вкрай успішною. Річ у тім, що мовиться не лише про пошкодження корабля. Це означає, що весь флот Росії у Чорному морі – в небезпеці.