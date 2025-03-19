Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Враг обстрелял Киевскую область

Утром полицейские продолжили фиксировать последствия дроновой атаки на Киевскую область. Обломки падали в Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах, в результате чего произошло возгорание травяного настила. Все очаги пожаров удалось ликвидировать.

Дрон повредил жилой дом в Бориспольском районе. Там обошлось без пострадавших.

В результате атаки много зданий повреждено в Бучанском районе. Частично разрушено 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и повреждено 19 автомобилей.

Россияне атаковали БпЛА несколько районов Киевской области / Фото полиции Киевской области

Также обломки дрона повредили два здания и летнюю террасу одного из заведений. В районе пострадали два человека – 54-летний мужчина и 43-летняя женщина. Им оказали помощь в больнице.

Пожарные ликвидировали возгорание в таунхаусах. Также в трех населенных пунктах района повреждены машины и частично разрушены частные дома,

– рассказали в ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали последствия атаки / Фото ГСЧС Украины

В Киев ночью летели более 40 вражеских БпЛА. ПВО сбивала их в столице и на подступах к городу. В Киеве атака прошла без последствий.