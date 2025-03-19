Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Ворог обстріляв Київську область

Зранку поліцейські продовжили фіксувати наслідки дронової атаки на Київську область. Уламки падали в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах, внаслідок чого сталося загоряння трав’яного настилу. Усі осередки пожеж вдалося ліквідувати.

Дрон пошкодив житловий будинок в Бориспільському районі. Там обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки багато будівель пошкоджено в Бучанському районі. Частково зруйновано 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та пошкоджено 19 автомобілів.

Росіяни атакували БпЛА кілька районів Київської області / Фото поліції Київщини

Також уламки дрона пошкодили дві будівлі та літню терасу одного із закладів. У районі постраждали дві людини – 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Їм надали допомогу в лікарні.

Вогнеборці ліквідували займання в таунхаусах. Також у трьох населених пунктах району пошкоджено автівки та частково зруйновано приватні будинки,

– розповіли в ДСНС України.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки / Фото ДСНС України

На Київ уночі летіли понад 40 ворожих БпЛА. ППО збивала їх в столиці та на підступах до міста. У Києві атака минула без наслідків.