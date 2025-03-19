Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.
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Ворог обстріляв Київську область
Зранку поліцейські продовжили фіксувати наслідки дронової атаки на Київську область. Уламки падали в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах, внаслідок чого сталося загоряння трав’яного настилу. Усі осередки пожеж вдалося ліквідувати.
Дрон пошкодив житловий будинок в Бориспільському районі. Там обійшлося без постраждалих.
Внаслідок атаки багато будівель пошкоджено в Бучанському районі. Частково зруйновано 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та пошкоджено 19 автомобілів.
Росіяни атакували БпЛА кілька районів Київської області / Фото поліції Київщини
Також уламки дрона пошкодили дві будівлі та літню терасу одного із закладів. У районі постраждали дві людини – 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Їм надали допомогу в лікарні.
Вогнеборці ліквідували займання в таунхаусах. Також у трьох населених пунктах району пошкоджено автівки та частково зруйновано приватні будинки,
– розповіли в ДСНС України.
Рятувальники ліквідували наслідки атаки / Фото ДСНС України
На Київ уночі летіли понад 40 ворожих БпЛА. ППО збивала їх в столиці та на підступах до міста. У Києві атака минула без наслідків.