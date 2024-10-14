Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказали об атаке дронов ориентировочно в 20:42 14 октября.
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Что известно об атаке дронов по Московской области
Московская область под атакой БПЛА,
– заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
В российских телеграм-каналах сообщали, что дроны летели со стороны Калужской области в Московскую. Также много их фиксировали в Суземке Брянской области России.
Дроны атакуют Московскую область России / Скриншот из телеграм-канала
Кстати, в ночь на 12 октября в России была массированная атака дронов. Россия традиционно заявила о "сбивании" беспилотников. Однако тогда глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что кое-что долетело до Казани. Ведь россияне закрывали аэропорт и вводили план "Ковер".
Кстати, до Казани от украинской границы более 1000 километров.