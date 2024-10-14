Обращение Владимира Зеленского за 14 октября было посвящено Плану победы и намерениям россиян. Как сообщает разведка, Москва все теснее сотрудничает с Пхеньяном.

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За счет государства закуплен миллион дронов, они уже на фронте

Был доклад Александра Камышина по нашему производству, производству отечественному и поставкам в армию. На сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает,

– рассказал президент.

Он поблагодарил всех, кто делает армию технологической, и заверил: поставки будут наращивать.

Фактически Зеленский выполнил свое обещание о миллионе дронов до конца года.

Коротко о миллионе дронов, анонсированном президентом

О том, что Украина произведет миллион дронов в 2024 году, Владимир Зеленский заявил в декабре 2023 года. Впоследствии Михаил Федоров добавил, что можно произвести и больше, если речь о FPV-дронах.

В августе президент отметил, что Украине под силу сделать полтора – два миллиона дронов. В разработке будут участвовать государственные и частные предприятия.

1 октября Денис Шмыгаль сообщил, что Украина до конца года произведет 1,5 миллиона дронов и будет сертифицировать школы операторов. В тот же день Зеленский отметил, что Украина способна производить 4 миллиона дронов ежегодно. Он акцентировал, что уже законтрактованы 1,5 миллиона беспилотников.