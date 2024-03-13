Российские системы радиоэлектронной борьбы якобы уничтожили три беспилотника, которые приближались к Новошахтинску. Об этом сообщили росСМИ, информирует 24 Канал.
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Дроны атаковали Новошахтинск
В среду утром, 13 марта, российские системы РЭБ якобы уничтожили три неизвестных БпЛА, которые приближались к Новошахтинску. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, сбитые дроны упали на территорию Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, вследствие чего технологические объекты предприятия были остановлены.
Подробности инцидента и его последствия пока уточняются.
Беспилотники атаковали Россию 13 марта: основное
- Губернатор Воронежской области уверяет, что за ночь над городом якобы уничтожили более 30 беспилотников. Местные жители отметили, что больше всего под атаку попал город Бутурлиновка. Известно, что в четырех километрах от него расположен военный аэродром. Он добавил, что в Бутурлиновском районе повреждения получил частный дом и трансформаторная подстанция.
- Утром стало известно, что дроны атаковали Белгород. Пропагандисты утверждают, что под удар было здание ФСБ в Белгородской области.
- Жители одного из населенных пунктов Белгородской области сообщили о повреждении линии электропередач. Вследствие этого, несколько сел оказались без электричества.