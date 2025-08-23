Днем субботы, 23 августа, неизвестные беспилотники снова атаковали Россию. В частности, из-за мер безопасности в очередной раз задержаны и отменены рейсы в международном аэропорту Санкт-Петербурга.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Введен план "Ковер", работала противовоздушная оборона.

Что известно о беспилотной атаке 23 августа?

Около 14:10 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил о возможном заходе беспилотников в воздушное пространство региона. В частности, из-за этого снизили скорость мобильного интернета в юго-западных районах.

Уже в 15:28 вражеская ПВО якобы уничтожила дрон в Тосненском районе.

Около 16:00 российские СМИ написали о по меньшей мере 3 отмененных и 60 задержанных рейсах в "Пулково". На вылет "застряли" 29 рейсов, включая международные направления – Баку, Ереван, Батуми и тому подобное. Прилет отложили для 30 самолетов.

В конце концов, около 17:00 было известно о 18 отмененных и 83 задержанных рейсах. Из них 47 на прилет и 36 – на вылет. Ожидающим пассажирам не хватает места, поэтому некоторые вынуждены сидеть на лестнице или стоять.

Из-за введения плана "Ковер" и работы ПВО в Ленинградской области расписание на посадку и взлет сместилось от 30 минут до нескольких часов. Некоторые самолеты разворачивают и отправляют на запасные аэродромы.

На этом дроновая атака не завершилась. В 17:10 губернатор заявил о сбитии еще 3 беспилотников в Тосненском районе. Обошлось якобы без разрушений и пострадавших.

Учитывая текущую ситуацию по количеству БпЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, прошу воздержаться от пребывания вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест,

– написал Дрозденко.

