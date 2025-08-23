Из-за возможной атаки БпЛА в аэропорту Петербурга снова задержаны и отменены рейсы
- Беспилотники атаковали Россию 23 августа, из-за чего в аэропорту Санкт-Петербурга задержали и отменили рейсы.
Введен план "Ковер", а ПВО якобы уничтожила несколько дронов; по меньшей мере 18 рейсов отменены, еще 83 – задержаны.
Днем субботы, 23 августа, неизвестные беспилотники снова атаковали Россию. В частности, из-за мер безопасности в очередной раз задержаны и отменены рейсы в международном аэропорту Санкт-Петербурга.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Введен план "Ковер", работала противовоздушная оборона.
Что известно о беспилотной атаке 23 августа?
Около 14:10 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил о возможном заходе беспилотников в воздушное пространство региона. В частности, из-за этого снизили скорость мобильного интернета в юго-западных районах.
Уже в 15:28 вражеская ПВО якобы уничтожила дрон в Тосненском районе.
Около 16:00 российские СМИ написали о по меньшей мере 3 отмененных и 60 задержанных рейсах в "Пулково". На вылет "застряли" 29 рейсов, включая международные направления – Баку, Ереван, Батуми и тому подобное. Прилет отложили для 30 самолетов.
Ситуация в аэропорту "Пулково": смотрите видео
В конце концов, около 17:00 было известно о 18 отмененных и 83 задержанных рейсах. Из них 47 на прилет и 36 – на вылет. Ожидающим пассажирам не хватает места, поэтому некоторые вынуждены сидеть на лестнице или стоять.
Из-за введения плана "Ковер" и работы ПВО в Ленинградской области расписание на посадку и взлет сместилось от 30 минут до нескольких часов. Некоторые самолеты разворачивают и отправляют на запасные аэродромы.
На этом дроновая атака не завершилась. В 17:10 губернатор заявил о сбитии еще 3 беспилотников в Тосненском районе. Обошлось якобы без разрушений и пострадавших.
Учитывая текущую ситуацию по количеству БпЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, прошу воздержаться от пребывания вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест,
– написал Дрозденко.
Транспортный коллапс в России в июле
- Напомним, с 5 по 7 июля в России было отменено 485 авиарейсов, еще 1 900 – задержано, пассажиры ночевали на полах аэропортов.
- Причиной стала атака беспилотников, что повлияла также на движение наземного транспорта, в частности поездов и рейсовых автобусов.
- В конце концов, 7 июля стало известно об отставке российского министра транспорта Романа Старовойта, причины увольнения которого официально не объявляли.
- В тот же день чиновника нашли мертвым под Москвой, возможное самоубийство. По одной из версий, оно связано с уголовным делом, в котором экс-министр фигурировал как коррупционер.