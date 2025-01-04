Атака на Смоленскую область: могли ударить по заводу по производству двигателей для ракет

В городе Сафоново, в Смоленской области России, прогремели взрывы в ночь на 4 января. Целью атаки БпЛА мог стать один из заводов российского оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие "Авангард" входит в один из крупнейших ракетостроительных холдингов России. Там производят корпуса двигателей твердотопливных ракет и транспортно-пусковые контейнеры.

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Какой объект могли атаковать в Смоленской области

В ночь на 4 января Сафоново Смоленской области было атаковано БпЛА. Вероятной целью для удара мог стать завод "Авангард".

Где расположен завод "Авангард": смотрите на карте

Известно, что он является частью одного из крупнейших ракетостроительных холдингов России – АО "ВПК "НПО машиностроения", который в 2013 году вошел в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

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Предприятие серийно производит транспортно-пусковые контейнеры, корпуса двигателей твердотопливных ракет, элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники, а также радиопрозрачные укрытия.

Всего в ночь на 4 января взрывы раздавались в нескольких регионах России: в Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областях. Кроме того, в питерском аэропорту "Пулково" дважды вводили план "Ковер".