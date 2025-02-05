Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление губернатора региона Игоря Бабушкина. После атаки дронов на Астраханский газоперерабатывающий завод область накрыло облако газа со специфическим запахом.

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Газовое облако над регионом

Губернатор Астраханской области сообщил, что утром город оказался в газовом облаке, которое появилось в результате запуска установок после остановки производства. По его словам, это обычный процесс одорирования газа, не несущий угрозы для здоровья людей.

Сейчас идет процесс пусконаладки, в частности запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, могли видеть эти факелы. Часть из них была погашена из-за остановки работы завода,

– написал губернатор.

Он также заверил, что газовое облако постепенно смещается в степь и не должно представлять опасности для жителей.

Последствия атаки дронов

Напомним, что в ночь на 3 февраля беспилотники атаковали территорию России, в частности Астраханский газоперерабатывающий завод и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. По данным источников, это была совместная операция СБУ и ССО Украины.

Российские власти традиционно пытаются преуменьшить последствия атак, одновременно в соцсетях появляются сообщения местных жителей о сильном запахе газа и возможных рисках для здоровья. Несмотря на официальные заверения, в регионе остается напряженная ситуация.