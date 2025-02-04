Чаще всего под ударом оказываются ГПЗ, заводы и арсеналы, где хранится топливо, которое является кровью для армии. Без него, как объяснил 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев, останавливается техника. Враг испытывает недостаток этой компоненты, что влияет на динамику на фронте.

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Какие последствия удара по Астраханскому ГПЗ и Волгоградскому НПЗ

Украинские дроны на территории России уже поразили не менее 30 объектов критической энергетической инфраструктуры, в частности газоперерабатывающие заводы, арсеналы и базы, где хранится топливо.

Как отметил военный эксперт, топливо – это кровь для армии. Нет дизельного топлива, останавливается бронетехника, в частности танки. Противник начинает испытывать определенный недостаток этой компоненты, что влияет на динамику на поле боя.

Поражение объектов в Волгограде и Астрахани не являются случайными. Это свидетельствует о том, что украинские Силы обороны имеют техническую возможность поражать такие объекты, даже на значительном расстоянии.

Мы имеем такую возможность, и это на самом деле очень хорошая новость,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

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К каким действиям будут вынуждены прибегнуть россияне

Он также отметил, что российская армия испытывает определенную слабость из-за потери части ресурсов. Однако война не остановится из-за этих поражений, потому что россияне имеют другие объекты энергетической инфраструктуры, откуда могут поставлять различные типы топлива для различной техники, например авиации.

В то же время враг вынужден перестраивать свою логистику, чтобы не уменьшить объемы поставок, что создает дополнительную нагрузку.

Чем больше потерь несет российская армия, тем легче нашим воинам будет на поле боя,

– подчеркнул военный эксперт.

В бригаде "Рубеж" также подтвердили, что атаки на территорию России несколько облегчают ситуацию на фронте, поскольку помогают отвлекать внимание российской авиации, которая сбрасывает КАБы на их позиции.