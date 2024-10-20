06:37, 20 октября

Россия в ночь на 20 октября атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы раздавались в Ивано-Франковской, Львовской, Сумской, Винницкой областях, а также в Киеве.

Кроме того, Россия ударила управляемыми авиационными авиабомбами по Харькову.