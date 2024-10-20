Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Ситуация на Курщине остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки врага перехватить инициативу
Главком Александр Сырский заявил, что ситуация в Курской области остается под контролем Сил обороны.
Несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели,
– заверил Сырский.
В результате ночной атаки по Кривому Рогу пострадали 17 человек
В результате двух ударов баллистическими ракетами по Кривому Рогу 17 раненых, в больнице 8 человек. Состояние всех – средней тяжести. Среди раненых – спасатель.
Оккупанты повредили:
- 15 домов,
- 3 учебных заведения,
- 3 админздания (райисполком, УТСЗН, Пенсионный фонд),
- 7 объектов бизнеса,
- гостиница,
- три пожарные машины,
- 20 автомобилей.
Количество пострадавших в Шостке возросло
В результате удара по Шостке возросло количество раненых. В частности, один человек погиб, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.
Россия атаковала "Шахедами"
Россия в ночь на 20 октября атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы раздавались в Ивано-Франковской, Львовской, Сумской, Винницкой областях, а также в Киеве.
Кроме того, Россия ударила управляемыми авиационными авиабомбами по Харькову.
Дроны атаковали завод имени Свердлова
Дроны атаковали завод имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области России. Он официально производит "промышленные" взрывчатые вещества.
Официально оккупанты не комментировали информацию.
Оккупанты заявили об атаке дронов на Москву
Россия заявила, что Москву атаковали дроны. Якобы в результате работы ПВО упали обломки.
По данным мэра Москвы, на месте их падения якобы разрушений и пострадавших нет. Правда, специалисты экстренных служб все же работают на месте.