Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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08:52, 20 октября

Ситуация на Курщине остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки врага перехватить инициативу

Главком Александр Сырский заявил, что ситуация в Курской области остается под контролем Сил обороны.

Несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели,
– заверил Сырский.

07:48, 20 октября

В результате ночной атаки по Кривому Рогу пострадали 17 человек

В результате двух ударов баллистическими ракетами по Кривому Рогу 17 раненых, в больнице 8 человек. Состояние всех – средней тяжести. Среди раненых – спасатель.

Оккупанты повредили:

  • 15 домов,
  • 3 учебных заведения,
  • 3 админздания (райисполком, УТСЗН, Пенсионный фонд),
  • 7 объектов бизнеса,
  • гостиница,
  • три пожарные машины,
  • 20 автомобилей.

06:43, 20 октября

Количество пострадавших в Шостке возросло

В результате удара по Шостке возросло количество раненых. В частности, один человек погиб, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

06:37, 20 октября

Россия атаковала "Шахедами"

Россия в ночь на 20 октября атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы раздавались в Ивано-Франковской, Львовской, Сумской, Винницкой областях, а также в Киеве.

Кроме того, Россия ударила управляемыми авиационными авиабомбами по Харькову.

05:47, 20 октября

Дроны атаковали завод имени Свердлова

Дроны атаковали завод имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области России. Он официально производит "промышленные" взрывчатые вещества.

Официально оккупанты не комментировали информацию.

03:45, 20 октября

Оккупанты заявили об атаке дронов на Москву

Россия заявила, что Москву атаковали дроны. Якобы в результате работы ПВО упали обломки.

По данным мэра Москвы, на месте их падения якобы разрушений и пострадавших нет. Правда, специалисты экстренных служб все же работают на месте.