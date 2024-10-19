01:12, 19 октября

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Владимир Зеленский сообщили, что домой из российского плена вернулись 95 защитников. Это был 58 обмен военнопленными во время полномасштабного вторжения.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора,

– заявили в штабе.

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