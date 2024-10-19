Какова ситуация на фронте, что происходит в тылу, как нас поддерживают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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08:33, 19 октября

Последствия атаки на Херсонщине

Российские военные попали в Херсонской области:

  • в образовательное и медицинское учреждения, админздание;
  • жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов;
  • изуродовали машину "скорой", автобус и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 9 человек враги ранили.

07:31, 19 октября

Россия атаковала Никопольщину

Ночью Россия ударила из тяжелой артиллерии агрессор обстрелял Марганец. Люди не пострадали.

06:49, 19 октября

Взрывы на Николаевщине и возле Черкасс

Враг запустил крылатые ракеты Х-59/69 из двух российских истребителей Су-57.

Взрывы раздавались в Николаевской области и в районе Черкасс.

06:38, 19 октября

Киев атаковали "Шахеды": каковы последствия

В результате атаки россиян беспилотниками по Киеву есть повреждения у:

  • в Днепровском районе – фасад дома;
  • в Дарницком районе – обломки повредили припаркованные авто. Без пострадавших.
06:23, 19 октября

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, в результате атаки врага в Дарницком районе столицы пострадала женщина. Ее доставили в больницу и делают операцию.

04:28, 19 октября

Что говорят о ситуации на фронте в ISW

Аналитики ISW сообщили, что оккупанты ведут бои малой интенсивности и готовятся к наступлению на острова в дельте Днепра.

01:48, 19 октября

Последствия атаки по Одессе

Власти города сообщили, что в результате ракетной атаки враг повредил трехэтажку и более 10 частных домов.

01:12, 19 октября

Из российского плена вернули домой еще 95 украинцев

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Владимир Зеленский сообщили, что домой из российского плена вернулись 95 защитников. Это был 58 обмен военнопленными во время полномасштабного вторжения.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора,
– заявили в штабе.

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