Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, як нас підтримують партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:33, 19 жовтня

Наслідки атаки на Херсонщині

Російські військові поцілили у Херсонській області:

  • в освітній та медичний заклади, адмінбудівлю;
  • житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків;
  • понівечили автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 9 людей вороги поранили.

07:31, 19 жовтня

Росія атакувала Нікопольщину

Вночі Росія вдарила з важкої артилерії агресор обстріляв Марганець. Люди не постраждали.

06:49, 19 жовтня

Вибухи на Миколаївщині та біля Черкас

Ворог запустив крилаті ракети Х-59/69 з двох російських винищувачів Су-57.

Вибухи лунали на Миколаївщині та у районі Черкас.

06:38, 19 жовтня

Київ атакували "Шахеди": які наслідки

Внаслідок атаки росіян безпілотниками по Києву є пошкодження у:

  • у Дніпровському районі – фасад будинку;
  • у Дарницькому районі – уламки пошкодили припарковані авто. Без потерпілих.
06:23, 19 жовтня

Росія атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, внаслідок атаки ворога в Дарницькому районі столиці постраждала жінка. Її доправили до лікарні та роблять операцію.

04:28, 19 жовтня

Що кажуть про ситуацію на фронті в ISW

Аналітики ISW повідомили, що окупанти ведуть бої малої інтенсивності та готуються до наступу на острови у дельті Дніпра.

01:48, 19 жовтня

Наслідки атаки по Одесі

Влада міста повідомила, що внаслідок ракетної атаки ворог пошкодив триповерхівку та понад 10 приватних будинків.

01:12, 19 жовтня

З російського полону повернули додому ще 95 українців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Володимир Зеленський повідомили, що додому з російського полону повернулись 95 захисників. Це був 58 обмін військовополоненими під час повномасштабного вторгнення.

Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора,
– заявили в штабі.

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