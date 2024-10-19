Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, як нас підтримують партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Наслідки атаки на Херсонщині
Російські військові поцілили у Херсонській області:
- в освітній та медичний заклади, адмінбудівлю;
- житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків;
- понівечили автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі.
Через російську агресію 9 людей вороги поранили.
Росія атакувала Нікопольщину
Вночі Росія вдарила з важкої артилерії агресор обстріляв Марганець. Люди не постраждали.
Вибухи на Миколаївщині та біля Черкас
Ворог запустив крилаті ракети Х-59/69 з двох російських винищувачів Су-57.
Вибухи лунали на Миколаївщині та у районі Черкас.
Київ атакували "Шахеди": які наслідки
Внаслідок атаки росіян безпілотниками по Києву є пошкодження у:
- у Дніпровському районі – фасад будинку;
- у Дарницькому районі – уламки пошкодили припарковані авто. Без потерпілих.
Росія атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, внаслідок атаки ворога в Дарницькому районі столиці постраждала жінка. Її доправили до лікарні та роблять операцію.
Що кажуть про ситуацію на фронті в ISW
Аналітики ISW повідомили, що окупанти ведуть бої малої інтенсивності та готуються до наступу на острови у дельті Дніпра.
Наслідки атаки по Одесі
Влада міста повідомила, що внаслідок ракетної атаки ворог пошкодив триповерхівку та понад 10 приватних будинків.
З російського полону повернули додому ще 95 українців
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Володимир Зеленський повідомили, що додому з російського полону повернулись 95 захисників. Це був 58 обмін військовополоненими під час повномасштабного вторгнення.
Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора,
– заявили в штабі.
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