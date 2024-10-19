01:12, 19 жовтня

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Володимир Зеленський повідомили, що додому з російського полону повернулись 95 захисників. Це був 58 обмін військовополоненими під час повномасштабного вторгнення.

Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора,

– заявили в штабі.

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