Які наслідки російської атаки "Шахедами", про нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, головні новини 18 жовтня – пише 24 Канал.

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07:09, 18 жовтня

Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника

У ніч на 18 жовтня Румунія підіймала в повітря 4 винищувачі. Це сталось після того, як невеликий літальний об’єкт, ймовірно, дрон, порушив повітряний простір країни.

06:35, 18 жовтня

На війні загинув хірург з Івано-Франківська Мирослав Дебенко

Захищаючи Батьківщину, загинув Мирослав Дебенко. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік повернувся з-за кордону, де працював щелепно-лицевим хірургом, і пішов боронити свій край.

У листопаді 2022 року нагороджений орденом Данила Галицького.

06:33, 18 жовтня

Окупанти просунулися в Часовому Яру, – DeepState

Аналітики DeepState пишуть, що ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного.

06:25, 18 жовтня

У Білому домі зробили заяву щодо запрошення України в НАТО

В адміністрації Байдена заявили, що серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, аби запропонувати Україні запрошення в НАТО.

Водночас у США хочуть домогтися від інших партнерів "такої самої терміновості й внеску" щодо допомоги Україні, як у Сполучених Штатів.

03:55, 18 жовтня

У Черкасах вибухи

Вибухи чули в Черкасах. Поблизу міста працюють Сили ППО.

02:57, 18 жовтня

Ворог активно штурмує в напрямку Курахового, – DeepState

Аналітики DeepState зазначили, що ворог активно продовжує штурмові дії в напрямку Курахового.

17 жовтня окупанти цілий день здійснювали тиск на Максимільянівку, кинувши в механізований штурм понад 30 одиниць техніки. З яких більш ніж половину знищили й пошкодили. Поряд з технікою постійно лізе велика кількість піхоти.

02:17, 18 жовтня

Щодо комбата ТрО, в якого ЗМІ знайшли "зв'язки з "ДНР", проводять розслідування

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило службове розслідування щодо командира 107 окремого батальйону. Сергія Салаватова усунуть від виконання обов'язків на час розслідування.

01:07, 18 жовтня

Вибухи в Сумах

У Сумах пролунали вибухи. Росіяни атакують ударними дронами.

00:47, 18 жовтня

У Києві повторні вибухи: працює ППО

У столиці прогриміли повторні вибухи. У КМВА заявили, що працюють сили ППО.

00:39, 18 жовтня

На Хмельниччині вибухи

У Хмельницькій області пролунали вибухи. Окупанти атакують "Шахедами".