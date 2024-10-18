06:25, 18 жовтня

В адміністрації Байдена заявили, що серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, аби запропонувати Україні запрошення в НАТО.

Водночас у США хочуть домогтися від інших партнерів "такої самої терміновості й внеску" щодо допомоги Україні, як у Сполучених Штатів.