Які наслідки російської атаки "Шахедами", про нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, головні новини 18 жовтня – пише 24 Канал.
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Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника
У ніч на 18 жовтня Румунія підіймала в повітря 4 винищувачі. Це сталось після того, як невеликий літальний об’єкт, ймовірно, дрон, порушив повітряний простір країни.
На війні загинув хірург з Івано-Франківська Мирослав Дебенко
Захищаючи Батьківщину, загинув Мирослав Дебенко. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік повернувся з-за кордону, де працював щелепно-лицевим хірургом, і пішов боронити свій край.
У листопаді 2022 року нагороджений орденом Данила Галицького.
Окупанти просунулися в Часовому Яру, – DeepState
Аналітики DeepState пишуть, що ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного.
У Білому домі зробили заяву щодо запрошення України в НАТО
В адміністрації Байдена заявили, що серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, аби запропонувати Україні запрошення в НАТО.
Водночас у США хочуть домогтися від інших партнерів "такої самої терміновості й внеску" щодо допомоги Україні, як у Сполучених Штатів.
У Черкасах вибухи
Вибухи чули в Черкасах. Поблизу міста працюють Сили ППО.
Ворог активно штурмує в напрямку Курахового, – DeepState
Аналітики DeepState зазначили, що ворог активно продовжує штурмові дії в напрямку Курахового.
17 жовтня окупанти цілий день здійснювали тиск на Максимільянівку, кинувши в механізований штурм понад 30 одиниць техніки. З яких більш ніж половину знищили й пошкодили. Поряд з технікою постійно лізе велика кількість піхоти.
Щодо комбата ТрО, в якого ЗМІ знайшли "зв'язки з "ДНР", проводять розслідування
Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило службове розслідування щодо командира 107 окремого батальйону. Сергія Салаватова усунуть від виконання обов'язків на час розслідування.
Вибухи в Сумах
У Сумах пролунали вибухи. Росіяни атакують ударними дронами.
У Києві повторні вибухи: працює ППО
У столиці прогриміли повторні вибухи. У КМВА заявили, що працюють сили ППО.
На Хмельниччині вибухи
У Хмельницькій області пролунали вибухи. Окупанти атакують "Шахедами".