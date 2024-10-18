Какие последствия российской атаки "Шахедами", о новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, главных новостях 18 октября – пишет 24 Канал.
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Румыния поднимала в воздух истребители для перехвата неизвестного беспилотника
В ночь на 18 октября Румыния поднимала в воздух 4 истребителя. Это произошло после того, как небольшой летательный объект, вероятно, дрон, нарушил воздушное пространство страны.
На войне погиб хирург из Ивано-Франковска Мирослав Дебенко
Защищая Родину, погиб Мирослав Дебенко. После начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчина вернулся из-за границы, где работал челюстно-лицевым хирургом, и пошел защищать свой край.
В ноябре 2022 года награжден орденом Даниила Галицкого.
Оккупанты продвинулись в Часовом Яру, – DeepState
Аналитики DeepState пишут, что враг продвинулся в Часовом Яру, Максимильяновке и у Цукурино.
В Белом доме сделали заявление относительно приглашения Украины в НАТО
В администрации Байдена заявили, что среди членов НАТО пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение в НАТО.
В то же время в США хотят добиться от других партнеров "такой же срочности и вклада" по помощи Украине, как у Соединенных Штатов.
В Черкассах взрывы
Взрывы слышали в Черкассах. Вблизи города работают Силы ПВО.
Враг активно штурмует в направлении Курахово, – DeepState
Аналитики DeepState отметили, что враг активно продолжает штурмовые действия в направлении Курахово.
17 октября оккупанты целый день осуществляли давление на Максимильяновку, бросив в механизированный штурм более 30 единиц техники. Из которых более половины уничтожили и повредили. Наряду с техникой постоянно лезет большое количество пехоты.
В отношении комбата ТрО, у которого СМИ нашли "связи с "ДНР", проводят расследование
Командование Сил территориальной обороны ВСУ назначило служебное расследование в отношении командира 107 отдельного батальона. Сергея Салаватова отстранят от исполнения обязанностей на время расследования.
Взрывы в Сумах
В Сумах прогремели взрывы. Россияне атакуют ударными дронами.
В Киеве повторные взрывы: работает ПВО
В столице прогремели повторные взрывы. В КГВА заявили, что работают силы ПВО.
В Хмельницкой области взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы. Оккупанты атакуют "Шахедами".