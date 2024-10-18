06:25, 18 октября

В администрации Байдена заявили, что среди членов НАТО пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение в НАТО.

В то же время в США хотят добиться от других партнеров "такой же срочности и вклада" по помощи Украине, как у Соединенных Штатов.