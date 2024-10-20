Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу та дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ситуація на Курщині залишається під контролем ЗСУ, попри спроби ворога перехопити ініціативу
Головком Олександр Сирський заявив, що ситуація в Курській області залишається під контролем Сил оборони.
Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети,
– запевнив Сирський.
Унаслідок нічної атаки по Кривому Рогу постраждало 17 людей
Внаслідок двох ударів балістичними ракетами по Кривому Розі 17 поранених, в лікарні 8 осіб. Стан усіх – середньої тяжкості. Серед поранених – рятувальник.
Окупанти пошкодили:
- 15 будинків,
- 3 заклади освіти,
- 3 адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд),
- 7 об'єктів бізнесу,
- готель,
- три пожежні машини,
- 20 автомобілів.
Кількість постраждалих у Шостці зросла
Внаслідок удару по Шостці зросла кількість поранених. Зокрема, один чоловік загинув, 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Росія атакувала "Шахедами"
Росія вночі проти 20 жовтня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали в Івано-Франківській, Львівській, Сумській, Вінницькій областях, а також в Києві.
Окрім того, Росія вдарила керованими авіаційними авіабомбами по Харкову.
Дрони атакували завод імені Свердлова
Дрони атакували завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Він офіційно виробляє "промислові" вибухові речовини.
Офіційно окупанти не коментували інформацію.
Окупанти заявили про атаку дронів на Москву
Росія заявила, що Москву атакували дрони. Нібито внаслідок роботи ППО впали уламки.
За даними мера Москви, на місці їх падіння нібито руйнувань і постраждалих немає. Щоправда, фахівці екстрених служб усе ж працюють на місці.