Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу та дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:52, 20 жовтня

Ситуація на Курщині залишається під контролем ЗСУ, попри спроби ворога перехопити ініціативу

Головком Олександр Сирський заявив, що ситуація в Курській області залишається під контролем Сил оборони.

Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети,
– запевнив Сирський.

07:48, 20 жовтня

Унаслідок нічної атаки по Кривому Рогу постраждало 17 людей

Внаслідок двох ударів балістичними ракетами по Кривому Розі 17 поранених, в лікарні 8 осіб. Стан усіх – середньої тяжкості. Серед поранених – рятувальник.

Окупанти пошкодили:

  • 15 будинків,
  • 3 заклади освіти,
  • 3 адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд),
  • 7 об'єктів бізнесу,
  • готель,
  • три пожежні машини,
  • 20 автомобілів.

06:43, 20 жовтня

Кількість постраждалих у Шостці зросла

Внаслідок удару по Шостці зросла кількість поранених. Зокрема, один чоловік загинув, 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

06:37, 20 жовтня

Росія атакувала "Шахедами"

Росія вночі проти 20 жовтня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали в Івано-Франківській, Львівській, Сумській, Вінницькій областях, а також в Києві.

Окрім того, Росія вдарила керованими авіаційними авіабомбами по Харкову.

05:47, 20 жовтня

Дрони атакували завод імені Свердлова

Дрони атакували завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Він офіційно виробляє "промислові" вибухові речовини.

Офіційно окупанти не коментували інформацію.

03:45, 20 жовтня

Окупанти заявили про атаку дронів на Москву

Росія заявила, що Москву атакували дрони. Нібито внаслідок роботи ППО впали уламки.

За даними мера Москви, на місці їх падіння нібито руйнувань і постраждалих немає. Щоправда, фахівці екстрених служб усе ж працюють на місці.