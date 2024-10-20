08:52, 20 жовтня

Головком Олександр Сирський заявив, що ситуація в Курській області залишається під контролем Сил оборони.

Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети,

– запевнив Сирський.