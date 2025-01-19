Его работу на поле боя и ход боев на Курщине для 24 Канала разобрал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Как работает "Баба-Яга"

Появились мощные кадры уничтожения тяжелой российской техники на Курском направлении. Украинские дроны использовали новый способ минирования территории далеко до подступов к линии боевого соприкосновения. Работали украинские дроны "Баба-Яга", которые минировали территорию, рассказал Свитан.

Преимуществом таких дронов является способность работать на оптоволокне на расстояние до пяти километров, следовательно российским средствам РЭБ они не посильны.

Противодействовать таким дроном очень трудно. Это электродвигатель коптерного типа, который не имеет теплового следа. Локаторы его не видят из-за очень маленькой площади отражения. Звук хоть и слышно, но ночью таких дронов не видно. Они работают на Курщине, как у себя дома, на глубину,

– отметил военный аналитик.

К тому же "Баба-Яга", кроме минирования на расстоянии, может сбрасывать значительного объема боеприпасы.

Даже одна "Баба-Яга" может разнести стоянку боевой техники, если попадает в "погреба" или места складирования боеприпасов. Эффективность зависит от работы оператора. Подразделения операторов дронов сейчас масштабируются.

"Процесс продолжается, ближайшее время будут серьезные положительные новости", – убежден полковник в запасе.

Бои на Курском направлении

В целом на Курском направлении продолжаются тяжелые бои.

Бои на Курщине: смотрите карту

Россияне пытаются атаковать в направлении Махновки. Делают попытки отрезать логистические пути украинской группировки, которая работает в режиме контрнаступления в сторону Льгова, Курска и Курчатова.

Действия наших военных не масштабные, но они работают над основной задачей – уничтожение боевой силы противника. Живой силы россияне натянули очень много, примерно 50 – 60 тысяч вместе с северокорейскими войсками, но без серьезного количества техники и фортификационных сооружений это легкая добыча для наших маневровых групп,

– рассказал Свитан.

По его словам, на этом направлении фронта за сутки минусуется минимум три российских батальона: батальон убитыми, и два – тяжелыми ранеными.