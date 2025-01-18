Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в Кремле уже давно должны были бы принять военное решение оборонять собственные территории. Учитывая военное положение страны-агрессора, россиянам следует прекратить попытки захватить украинские территории.

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Удастся ли россиянам отвоевать Курскую область

Роман Свитан подчеркнул, что россиянам сейчас не хватает военных ресурсов в Курской области, чтобы вытеснить украинские войска оттуда.

Для того, чтобы возобновить попытки наступления на Курском направлении россиянам нужно примерно 60 тысяч военных. А их можно вывести только с восточного фронта,

– сказал военный эксперт.

По его словам, если оккупанты выведут эти резервы, то восточное направление посыплется и им придется отступать в сторону Донецка.

Важно! Украинские силы начали наступление в Курской области, что может усилить их позиции накануне потенциальных мирных переговоров. Аналитики отмечают, что это создает возможности для Дональда Трампа усилить давление на Кремль, особенно в условиях ухудшения экономической ситуации в России.

Из-за вывода войск противнику не удастся удержать наступление на Покровск. Кремль это прекрасно понимает, поэтому у россиян, по мнению Романа Свитана, не будет никаких возможностей, чтобы наступать в Курской области.

Какая ситуация на Покровском направлении: карта

Чего ожидать на поле боя

Полковник запаса ВСУ считает, что в ближайшее время Вооруженные Силы Украины могут активно двигаться или на Курщине, или в другом регионе России. Говорится о Брянском или Белгородском направлении.

Также есть вероятность движения в сторону Запорожской атомной станции, ведь там начались активные боевые действия,

– подчеркнул он.

Свитан подытожил, что, из-за введения всех резервов на Восточное направление Украины, оккупанты не могут создать давление в других регионах.