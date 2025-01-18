Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що у Кремлі вже давно мали б прийняти військове рішення обороняти власні території. З огляду на військове становище країни-агресорки, росіянам варто припинити намагання захопити українські території.

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Чи вдасться росіянам відвоювати Курщину

Роман Світан підкреслив, що росіянам зараз бракує військових ресурсів у Курській області, щоб витіснити звідти українські війська.

Для того, щоб відновити спроби наступу на Курському напрямку росіянам потрібно приблизно 60 тисяч військових. А їх можна вивести лише зі східного фронту,

– сказав військовий експерт.

За його словами, якщо окупанти виведуть ці резерви, то Східний напрямок посиплеться і їм доведеться відступати в бік Донецька.

Важливо! Українські сили розпочали наступ у Курській області, що може посилити їхні позиції напередодні потенційних мирних переговорів. Аналітики зазначають, що це створює можливості для Дональда Трампа посилити тиск на Кремль, особливо в умовах погіршення економічної ситуації в Росії.

Через виведення військ противнику не вдасться втримати наступ на Покровськ. Кремль це прекрасно розуміє, тому у росіян, на думку Романа Світана, не буде жодних можливостей, щоб наступати у Курській області.

Яка ситуація на Покровському напрямку: карта

Чого очікувати на полі бою

Полковник запасу ЗСУ вважає, що найближчим часом Збройні Сили України можуть активно рухатись або на Курщині, або в іншому регіоні Росії. Мовиться про Брянський чи Бєлгородський напрямок.

Також є ймовірність руху в бік Запорізької атомної станції, адже там розпочалися активні бойові дії,

– підкреслив він.

Світан підсумував, що, через введення всіх резервів на Східний напрямок України, окупанти не можуть створити тиск в інших регіонах.