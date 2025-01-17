Кадри з Дар'їно демонструють, що тактика "випаленої землі" – це традиція російських загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ударну групу "Чорний Лебідь" 225 ОШБ.

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Як росіяни знищують власні села в Курській області

Ударна група "Чорний Лебідь" 225 ОШБ показала кадри із села Дар'їне на Курщині. Там росіяни намагалися контрнаступати.

Жорстокість росіян щодо власного вражає. На відео, наданому українськими захисниками, видно, що населений пункт буквально зник. На горизонті не видно жодного вцілілого будинку, сараю, авто, автобусної зупинки. Росіяни залишили по собі лише руїни та попіл.

Подивіться, так виглядає Дарїно, що на Курщині, після місяця наступу росіян. Якщо раніше ми думали, що тактика "випаленої землі" застосовується десь в Сирії або в Україні, то зараз бачимо, що навіть своє для них не має значення. Земля — для ресурсів, люди — щоб добувати ті ресурси, а будувати і розвивати нікому не цікаво. Варвари,

– зазначили у бригаді.

Росія знищили власне Дар'їно в Курські області: дивіться відео