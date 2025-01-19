Його роботу на полі бою та перебіг боїв на Курщині для 24 Каналу розібрав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Як працює "Баба-Яга"

З'явилися потужні кадри знищення важкої російської техніки на Курському напрямку. Українські дрони використали новий спосіб мінування території далеко до підступів до лінії бойового зіткнення. Працювали українські дрони "Баба-Яга", які мінували територію, розповів Світан.

Перевагою таких дронів є здатність працювати на оптоволокні на відстань до п'яти кілометрів, отже російським засобам РЕБ вони не підсильні.

Протидіяти таким дроном дуже важко. Це електродвигун коптерного типу, який не має теплового сліду. Локатори його не бачать через дуже маленьку площу відбиття. Звук хоч і чутно, але вночі таких дронів не видно. Вони працюють на Курщині, як в себе дома, на глибину,

– зауважив військовий аналітик.

До того ж "Баба-Яга", крім мінування на відстані, може скидати значного об'єму боєприпаси.

Навіть одна "Баба-Яга" може рознести стоянку бойової техніки, якщо потрапляє в "погребки" або місця складування боєприпасів. Ефективність залежить від майстерної роботи оператора. Підрозділи операторів дронів наразі масштабуються.

"Процес триває, найближчим часом будуть серйозні позитивні новини", – переконаний полковник в запасі.

Бої на Курському напрямку

Загалом на Курському напрямку тривають важкі бої.

Бої на Курщині: дивіться карту

Росіяни намагаються атакувати в напрямку Махнівки. Роблять спроби відрізати логістичні шляхи українського угрупування, яке працює в режимі контрнаступу в бік Льгова, Курська та Курчатова.

Дії наших військових не масштабні, але вони працюють над основним завданням – знищення бойової сили противника. Живої сили росіяни натягли дуже багато, приблизно 50 – 60 тисяч разом з північнокорейськими військами, але без серйозної кількості техніки та фортифікаційних споруд це легка здобич для наших маневрових груп,

– розповів Світан.

За його словами, на цьому напрямку фронту за добу мінусується щонайменше три російських батальйони: батальйон вбитими, та два – важкими пораненим.