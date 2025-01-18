За добу противник задіяв понад 800 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Яка ситуація на фронті 18 січня

18 січня на лінії фронту відбулося 176 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Противник здійснив 4 ракетні та 22 авіаційні удари, використовуючи 6 ракет і 30 керованих авіабомб. Крім того, окупанти задіяли 817 дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ і мирних населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося п’ять штурмів в районі Вовчанська, всі відбиті.

На Куп’янському напрямку атаки поблизу Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Шість зіткнень завершено, одна атака триває. Був удар КАБами по Глушківці.

На Лиманському напрямку точилися бої біля Зеленого Гаю, Першотравневого, Копанок та інших. Зупинено 8 атак, 2 зіткнення тривають. Противник завдав ударів КАБами по Шийківці та Борівській Андріївці.

Сіверський напрямок: ворог штурмував позиції біля Білогорівки, але безрезультатно.

Краматорський: десять атак поблизу Ступочок, Предтечиного та Часового Яру зупинено. На Маркове противник скинув два КАБи.

Торецький: відбулося 19 штурмів у районах Торецька, Кримського та Щербинівки. Три бої досі тривають. Окупанти скинули КАБ на Петрівку.

На Покровському напрямку зафіксовано 84 атаки в районі у районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Чотирнадцять бойових зіткнень досі тривають.

За наявними даними, втрати ворога на даному напрямку за сьогодні склали 335 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено три автомобілі, антену БпЛА, крім того, суттєво пошкоджено ще два автомобілі противника.

Новопавлівський напрямок: 17 атак поблизу Великої Новосілки, бої тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Одрадне, Костянтинопіль, Новосілка, Розлив, Веселе та Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворог не проводив.

Оріхівський: атака на Новоданилівку була відбита.

Придніпровський: зупинено одну спробу штурму.

На Курському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих атак, одне бойове зіткнення триває досі. Ворог завдав п’ять авіаударів п’ятьма керованими бомбами та здійснив 409 артилерійських обстрілів, зокрема 18 – із реактивних систем залпового вогню.

На інших ділянках суттєвих змін не зафіксовано.

Сьогодні у Генштабі відзначили воїнів 31-ої, 124-ої, 68-ої, 12-ої, 100-ої, 28-ої бригад, які ефективно нищили ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.