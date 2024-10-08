Ударные дроны самолетного типа являются очень интересным аргументом на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергей Притула, отметив, что это очевидно из их технических характеристик.

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Что известно о дронах DARTS

Говорится фактически о самолете, который может провести в воздухе около часа без замены аккумулятора. Он заходит на дистанцию 50 – 60 километров от места запуска, что позволяет эффективно работать в тылу вражеских сил. А 3,5 килограмма полезной нагрузки является еще одним весомым аргументом, чтобы покупать эту номенклатуру.

Фонд не только закупает их в постоянном режиме для наших защитников. Понимая, что производители достаточно оперативно выйдут на большое серийное производство, а людей, которые ими умело будут управлять, может не хватать, мы начали развивать направление обучения операторов на базе военной школы "Боровитер",

– рассказал Сергей Притула.

Сейчас есть четкое понимание, в каких подразделениях есть люди, которые прошли обучение, имеют высокую квалификацию и могут использовать дроны, которые покупает фонд. По сбору, то он довольно быстрый. Украинцев призывают максимально к нему присоединиться, ведь ожидается собрать средства на несколько сотен дронов.

"Есть веские надежды, что выйдем на адекватную цифру общего сбора, потому что первых 100 единиц мы закрыли за четыре часа. Надеемся до полуночи закрыть вопрос второй сотни и перейти к третьей. А на утро констатировать 400, возможно, 500 дронов", – сказал волонтер.

Присоединиться к сбору можно, перечислив средства на такие счета: приват – https://prytu.la/darts, моно – https://prytu.la/darts-mono

Какие цели уничтожают дроны DARTS

"Самыми вкусными целями являются дорогостоящие российские РЛС. Кроме этого, реактивные системы залпового огня, в частности "Грады". Одно из подразделений, которому мы передали большую партию DARTS, за четыре недели уничтожило 3 "Панциря С-1". Это невероятный результат", – отметил Сергей Притула.

Учитывая то, что дроны достаточно "РЭБостойкие", имеют систему донаведения, то в умелых руках они особенно опасное оружие.

"Я очень рад, что благодаря нашей работе количество людей, которые умеют пользоваться этими средствами растет. Поэтому надо и людей учить, и закупать достаточно этих самолетиков. Производитель готов производить их в достаточном количестве, были бы только средства", – подытожил основатель Благотворительного фонда.