Ударні дрони літакового типу є дуже цікавим аргументом на полі бою. Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник Благодійного фонду Сергій Притула, зауваживши, що це очевидно з їхніх технічних характеристик.

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Що відомо про дрони DARTS

Мовиться фактично про літак, який може провести у повітрі близько години без заміни акумулятора. Він заходить на дистанцію 50 – 60 кілометрів від місця запуску, що дозволяє ефективно працювати в тилу ворожих сил. А 3,5 кілограмів корисного навантаження є ще одним вагомим аргументом, щоб купувати цю номенклатуру.

Фонд не тільки закуповує їх в постійному режимі для наших захисників. Розуміючи, що виробники досить оперативно вийдуть на велике серійне виробництво, а людей, які ними вміло керуватимуть може не вистачати, ми почали розвивати напрям навчання операторів на базі військової школи "Боривітер",

– розповів Сергій Притула.

Зараз є чітке розуміння, в яких підрозділах є люди, які пройшли навчання, мають високу кваліфікацію і можуть використовувати дрони, які купує фонд. Щодо збору, то він досить короткий. Українців закликають максимально до нього долучитися, адже очікується зібрати кошти на декілька сотень дронів.

"Є вагомі сподівання що вийдемо на адекватну цифру загального збору, тому що перших 100 одиниць ми закрили за чотири години. Сподіваємось до півночі закрити питання другої сотні й перейти третю. А на ранок констатувати 400, можливо, 500 дронів", – сказав волонтер.

Долучитися до збору можна, переказавши кошти на такі рахунки: приват – https://prytu.la/darts, моно – https://prytu.la/darts-mono

Які цілі знищують дрони DARTS

"Найсмачнішими" цілями є дороговартісні російські РЛС. Крім цього, реактивні системи залпового вогню, зокрема "Гради". Один з підрозділів, якому ми передали велику партію DARTS, за чотири тижні знищив 3 "Панцир С-1". Це неймовірний результат", – наголосив Сергій Притула.

Зважаючи на те, що дрони є досить "РЕБостійкими", мають систему донаведення, то у вмілих руках є особливо небезпечною зброєю.

"Я дуже радію, що завдяки нашій роботі, кількість людей, які вміють користуватися цими засобами зростає. Тому треба і людей вчити, і закуповувати достатньо цих літачків. Виробник готовий виробляти їх в достатній кількості, були б тільки кошти", – підсумував засновник Благодійного фонду.