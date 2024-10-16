Украинские защитники постоянно используют против захватчиков эти четыре составляющие. Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант ВСУ, начальник отделения коммуникаций 63-й ОМБР Ростислав Яцишин.

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"Например, когда нет механизированных штурмов, наши пилоты не сидят без дела. Они очень любят залетать глубоко в тыл врага ночью, выжигать, в частности, находить технику, которая находится в капонирах. Пилоты просто залетают в окопы, уничтожают окопы, жгут личный состав", – объяснил он.

По его словам, на этом направлении российским воинам очень трудно, потому что у них нет передышки. Они якобы должны штурмовать, но в то же время им нужно как-то прятаться от наших дронов.

Роль беспилотников

Ростислав Яцишин отметил, что наши пилоты очень хорошо знают территорию. 63-я ОМБР находится на своем направлении полтора года, поэтому хорошо изучили, где что находится. А роль дронов очень важна.

Колоссальная роль. Просто представим, что было бы, если бы дронов не существовало ни у нас, ни у россиян. Чем бы мы тогда отбивали механизированные штурмы? Это просто была бы катастрофа. Именно с помощью дронов, с помощью того, что наши пилоты действительно профессионалы, удается сдерживать это нашествие,

– подчеркнул лейтенант ВСУ.

Напомним, что аналитики The New York рассказали, как дроны-драконы меняют поле боя. Военные прикрепляют к дронам канистры с термитом – смесью алюминия и оксида железа. Таким образом они создали оружие, способное извергать расплавленный металл, который горит при около 2400 градусов по Цельсию. Во время возгорания термит вызывает "реакцию самоподдержки", из-за чего его почти невозможно потушить.