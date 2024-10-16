Українські захисники постійно використовують проти загарбників ці чотири складові. Про це 24 Каналу розповів лейтенант ЗСУ, начальник відділення комунікацій 63-ї ОМБР Ростислав Яцишин.

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"Наприклад, коли нема механізованих штурмів, наші пілоти не сидять без діла. Вони дуже люблять залітати глибоко в тил ворога вночі, випалювати, зокрема, знаходити техніку, яка перебуває у капонірах. Пілоти просто залітають в окопи, нищать окопи, палять особовий склад", – пояснив він.

За його словами, на цьому напрямку російським воякам дуже важко, тому що у них немає перепочинку. Вони начебто мають штурмувати, але водночас їм потрібно якось ховатися від наших дронів.

Роль безпілотників

Ростислав Яцишин зазначив, що наші пілоти дуже добре знають територію. 63-тя ОМБР перебуває на своєму напрямку півтора року, тому добре вивчили, де що перебуває. А роль дронів дуже важлива.

Колосальна роль. Просто уявімо, що було б, якби дронів не існувало ні в нас, ні в росіян. Чим би ми тоді відбивали механізовані штурми? Це просто була б катастрофа. Саме за допомогою дронів, за допомогою того, що наші пілоти справді професіонали, вдається стримувати цю навалу,

– наголосив лейтенант ЗСУ.

Нагадаємо, що аналітики The New York розповіли, як дрони-дракони змінюють поле бою. Військові прикріплюють до дронів каністри з термітом – сумішшю алюмінію та оксиду заліза. У такий спосіб вони створили зброю, здатну викидати розплавлений метал, який горить за близько 2400 градусів за Цельсієм. Під час займання терміт викликає "реакцію самопідтримки", через що його майже неможливо загасити.