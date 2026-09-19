Неизвестные дроны почти каждый день летают над военными базами Великобритании, – СМИ

Почти каждый день беспилотники приближаются к военным базам Великобритании. Это усиливает угрозу для страны со стороны России и Ирана.

За год до августа 2026 года на территории или вблизи объектов Министерства обороны Великобритании было зафиксировано около 340 инцидентов с беспилотниками, пишет The Independent.

Как Великобритания страдает от гибридных атак?

В 2025 году таких случаев было 250, а годом ранее – 126.

Эксперты отмечают, что рост числа инцидентов с беспилотниками свидетельствует о слабой защите Великобритании от возможных атак со стороны России и Ирана.

Так, бывший министр обороны Великобритании и бывший капитан армии Тобиас Эллвуд заявил, что правительство недостаточно защищает военные базы и важную инфраструктуру.

По его словам, большинство дронов, летавших над военными объектами, не представляли прямой угрозы, но их можно оснастить взрывчаткой.

Он считает, что ко многим таким случаям могут быть причастны Россия и Иран. Также он не исключил участия преступных группировок, которые могут действовать при поддержке России.

По мнению Эллвуда, из-за поддержки Украины Россия может пытаться отомстить Великобритании.

Он ожидает, что в ближайшие месяцы и годы нарушений британского воздушного пространства может стать больше.

На этом фоне в Великобритании растет беспокойство по поводу безопасности страны. Правительство призывают увеличить расходы на оборону и уделять больше внимания национальной безопасности.

Начальник штаба обороны Великобритании сэр Ричард Найтон ранее заявлял, что страна сталкивается с самым высоким уровнем угрозы со стороны России со времен холодной войны.

Министр безопасности Анджела Игл также предупреждала об угрозе со стороны Ирана. По ее словам, британские власти выявили деятельность, связанную с Корпусом стражей исламской революции, в частности угрозы в адрес людей на территории страны.

Между тем правительство заявляет, что власти вкладывают больше средств в системы противодействия беспилотникам и расширяют полномочия военных.

В феврале ограничения на использование воздушного пространства ввели над 44 важными оборонными объектами.

Осенью такие ограничения планируется распространить еще на 160 объектов.

Также в конце года должен вступить в силу закон, который позволит военным самостоятельно сбивать дроны, если они представляют угрозу оборонным объектам. Помощь полиции для этого больше не потребуется.

Правительство заявляет, что после прихода к власти увеличило расходы на борьбу с дронами в четыре раза.

В целом на системы противодействия беспилотникам и защиту военных в Великобритании и за рубежом планируется потратить 750 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, премьер-министр Польши предупредил, что в ближайшие месяцы Россия готовит атаки на страны, помогающие Украине.

А президент Латвии высказал мнение, что Европа не успевает за развитием беспилотных технологий, поэтому воздушные атаки со стороны России могут стать для нее настоящим вызовом.