Дроны ГУР совместно с подразделениями ГПСУ атаковали важную железнодорожную станцию "Лиски" в Воронежской области в ночь на 17 августа. В результате удара было нарушено движение железнодорожного транспорта и сорвано снабжение боеприпасов и личного состава оккупационной армии.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили источники в ГУР.

Смотрите также В Воронежской области дроны атаковали железную дорогу: повреждена ЛЭП, задерживались поезда

Какие последствия удара по станции "Лиски"?

В ночь на 17 августа была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области. Операция проводилась в сотрудничестве с подразделениями ГПСУ и другими составляющими Сил Обороны Украины.

По словам собеседника в военной разведке, в результате поражения было нарушено железнодорожное сообщение и остановлено движение поездов через станцию, что привело к срыву поставок боеприпасов и личного состава российской армии.

Дрон поразил инфраструктуру железнодорожной станции "Лиски": смотрите видео

В ГУР отмечают, что железнодорожная станция "Лиски" является важным логистическим узлом, через который обеспечивается группировка российских войск на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, в ночь на 13 августа дроны ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. После этого начался сильный пожар на ЛПДС "Унеча" – крупнейшем узле магистральной сети нефтепроводов "Дружба".