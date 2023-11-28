В последние сутки россияне предпочитают применять управляемые авиационные бомбы, полет которых можно корректировать, отметил бригадный генерал Александр Тарнавский
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Пехотные атаки россиян
Генерал ВСУ рассказал, что продолжаются активные пехотные атаки, в которых противник теряет живую силу. По его словам, в разных направлениях происходит все больше случаев, когда обычные российские солдаты отказываются участвовать в активных наступательных действиях.
Оккупанты продолжают пополнять обескровленные подразделения заключенными. Этот так называемый "спецконтингент" российское командование считает расходным материалом. И без сожаления бросает в мясные штурмы,
– отметил Тарнавский.
В то же время, украинские военные уверенно держат оборону на Авдеевском направлении.
Как сообщил генерал, противник совершил безрезультатные наступательные действия восточнее Новобахмутовки и северо-восточнее Бердичев. Были также отражены 23 атаки в районах Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тоненького.
Потери оккупантов
Всего в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" обезврежено 374 захватчика. Уничтожены также 1 танк и 1 склад боеприпасов. В настоящее время идет наступательная операция на Мелитопольском направлении.
Российские КАБы: последние попадания
- 26 ноября россияне обстреляли Торецк в Донецкой области. В результате атаки травму получил один человек. Также в подвальном помещении поврежденного дома спасатели обнаружили авиабомбу КАБ-500, которая чудом не сдетонировала.
- В то же время в Херсоне произошел мощный взрыв. Вероятно, враг нанес удар управляемой авиационной бомбой.