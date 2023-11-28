Протягом останніх діб росіяни надають перевагу застосуванню керованих авіаційних бомб, політ яких можна корегувати, зазначив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Піхотні атаки росіян

Генерал ЗСУ розповів, що наразі тривають активні піхотні атаки, у яких противник продовжує втрачати живу силу. За його словами, на різних напрямках стає дедалі більше випадків, коли звичайні російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях.

Окупанти продовжують поповнювати знекровлені підрозділи ув’язненими. Цей так званий "спецконтингент" російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у м’ясні штурми,

– зазначив Тарнавський.

Водночас українські військові впевнено тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Як повідомив генерал, противник здійснив безрезультатні наступальні дії східніше Новобахмутівки та північно-східніше Бердичева. Було також відбито 23 атаки в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького.

Втрати окупантів

Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" знешкоджено 374 загарбники. Знищено також 1 танк та 1 склад боєприпасів. Наразі триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

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