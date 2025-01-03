О перспективах развития морских дронов рассказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Однако он отметил, что не может раскрыть всех подробностей.

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Результаты работы враг еще почувствует на себе

По словам Ерина, работа продолжается по разным направлениям, но ее результаты еще впереди. Их мы обязательно увидим, а враг – почувствует на себе.

Представитель ГУР напоминает, что это процесс не одного дня или месяца.

Конечно, противник тоже учится и готовится. Недооценивать противника нельзя,

– говорит Ерин.

Однако сейчас средства противодействия россиян – это в первую очередь средства защиты от атак морскими дронами. "Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для поражения наших морских дронов у них пока нет", – добавил он.

К слову, аналитики Defence Express оценили операцию по уничтожению вражеских вертолетов. Они считают, что для успеха морских дронов необходимо было усовершенствовать все элементы – от системы управления до адаптации ракет для условий морской среды.