Россия использует иранские дроны Mohajer-6 для разведки над Черным морем, а также для корректировки ударов по побережью.

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Зачем России дроны Mohajer-6 в Черном море

Британская разведка отметила, что Mohajer-6 – это беспилотный летательный аппарат иранского производства, предоставлен России и замечен в полете над Черным морем и Крымом.

Mohajer-6 предназначен для разведки, наблюдения, обнаружения целей, но также может проводить атаки класса "воздух-земля" с использованием управляемых боеприпасов свободного падения.

По данным их разведки, практическая дальность действия Mohajer-6 ограничена прямой видимостью для обеспечения управления оператором в режиме реального времени: примерно 200 километров на высоте 3,3 километра. Ее можно расширить путем передачи управления другой наземной станции управления.

Присутствие дронов в западном Крыму, вероятно, является свидетельством того, что Россия пытается выявить угрозы российским портам и судам после недавних успехов Украины. Существует реальная возможность, что в их задачи также входит поддержка российских процессов нанесения ударов по юго-западному побережью Украины,

– сообщили в Минобороны Британии.

Россияне случайно сбили свой же дрон

Украина сбила по меньшей мере несколько Mohajer-6 – о последнем таком случае сообщали в ноябре 2023 года. Зато британской разведке известно о случае сбития такого дрона в сентябре.

Также в заявлении британской разведки говорится, что Россия, вероятно, случайно сбила дрон над Крымом 6 июня 2023 года.

Кстати, в августе 2023 года Иран заявил, что разработал усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10. Новый беспилотник якобы имеет дальность действия 2 000 километров и может летать до 24 часов. Его заявленная полезная нагрузка – до 300 килограммов, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6.