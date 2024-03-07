Министр обороны Грант Шаппс сказал, что усиливает обязательства Британии по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий страны прямо с заводов на передовую.
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Какие виды дронов будет поставлять Великобритания
В Минобороны Великобритании сообщили, что говорится о 10 000 беспилотников, большинство из которых являются FPV-дронами. Также будут поставлены 1 000 дронов одностороннего нападения, ударные дроны, которые были исследованы и разработаны в Великобритании, а также разведывательные и морские дроны.
По его словам, более 100 миллионов фунтов стерлингов из этого пакета будет потрачено на "морские возможности".
Шаппс отметил, что вышеупомянутые дроны будут поставлять в Украину в течение 2024 года.
Я усиливаю наше стремление вооружить Украину новыми передовыми беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании – прямо с заводов на передовую. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях,
– сказал министр обороны Грант Шаппс.
Британский министр отметил, что дроны доказали свою высокую эффективность на поле боя после полномасштабного вторжения России в Украину и ВСУ с "беспрецедентной эффективностью" используют подаренное Британией оружие.
Вооруженные Силы Украины заслужили значительного внимания благодаря высокоэффективному использованию различных типов беспилотников, уничтожая и повреждая тысячи единиц российской техники и транспортных средств, используя гораздо более дешевые системы. Высокоманевренные FPV-дроны, которые позволяют оператору точно контролировать движения дрона в режиме реального времени, успешно используются для обхода российской ПВО и поражения своих целей,
– сказал министр.
Он добавил, что украинские силы также эффективно использовали дроны для нанесения ударов по Черноморскому флоту России.
К слову, в прошлом месяце Шаппс объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавят международную коалицию по потенциалу для укрепления потенциала Украины в области беспилотников