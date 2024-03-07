Міністр оборони Грант Шаппс сказав, що посилює зобов'язання Британії з озброєння України новітніми безпілотниками, які надходять безпосередньо від провідних світових оборонних підприємств країни прямо із заводів на передову.

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Які види дронів постачатиме Британія

У Міноборони Британії повідомили, що мовиться про 10 000 безпілотників, більшість з яких є FPV-дронами. Також будуть поставлені 1 000 дронів одностороннього нападу, ударні дрони, які були досліджені та розроблені у Великій Британії, а також розвідувальні та морські дрони.

За його словами, понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів із цього пакету буде витрачено на "морські можливості".

Шаппс зазначив, що вищезгадані дрони постачатимуть в Україну впродовж 2024 року.

Я посилюю наше прагнення озброїти Україну новими передовими безпілотниками, які надходять безпосередньо від провідних світових оборонних підприємств Великої Британії – прямо із заводів на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великобританії у цих зусиллях,

– сказав міністр оборони Грант Шаппс.

Британський міністр зазначив, що дрони довели свою високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і ЗСУ з "безпрецедентною ефективністю" використовують подаровану Британією зброю.

Збройні Сили України заслужили значної уваги завдяки високоефективному використанню різних типів безпілотників, знищуючи та пошкоджуючи тисячі одиниць російської техніки та транспортних засобів, використовуючи набагато дешевші системи. Високоманеврені FPV-дрони, які дозволяють оператору точно контролювати рухи дрону в режимі реального часу, успішно використовуються для обходу російської ППО та ураження своїх цілей,

– сказав міністр.

Він додав, що українські сили також ефективно використали дрони для завдання ударів по Чорноморському флоту Росії.

Зверніть увагу. Подальша підтримка збільшить загальний обсяг зобов'язань Великої Британії щодо фінансування дронів для України до 325 мільйонів фунтів стерлінгів (450 мільйонів доларів).

До слова, минулого місяця Шаппс оголосив, що Велика Британія разом із Латвією очолять міжнародну коаліцію щодо потенціалу для зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників