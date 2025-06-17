Об этом 24 Каналу рассказал командир боевой группы специального назначения отдельного отряда "Тайфун" НГУ Лари, отметив, что на эту проблему уже есть решение противодействия. Однако в последнее время враг действительно нарастил использование одного вида дрона.

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Какие российские дроны больше всего донимают Силы обороны

Россия начала использовать FPV-дроны "ждуны". Их враг маскирует и атакует ими из засад. Они работают на оптоволокне. По словам командира, ранее засады делали украинские защитники с оружием в руках, теперь – российские подразделения БпЛА.

"Они режут нам логистику. Есть трудности – меняем пути подъезда. Это проблема на самом деле, но решение все равно есть. Не будем разглашать это решение", – отметил он.

Оккупанты используют также ударные дроны "Молния" – FPV-самолеты, которые способны преодолевать более 30 километров. Он несет немного большую боевую часть – снаряд, также имеет лучшую дальность, чем FPV-дроны. Именно такой дрон уничтожил одну машину отряда "Тайфун".

Важно! "Тайфун" требует донатов от украинцев на дроны на оптоволокне, чтобы уничтожать врага. Присоединиться к сбору привлекаем по ссылке.

Лари объяснил, что если эти беспилотники враг использует активно, но имеет их не очень много, то этого нельзя сказать о дроны на оптоволокне.

Сейчас этих дронов очень много. За последние почти полгода россияне в очень большом объеме используют средства на оптоволокне. Ими они пытаются очень плотно перерезать нам пути подъезда, контролировать все наши дороги,

– подчеркнул командир.

Он добавил, что "Тайфун" имеет противодействие этим средствам и пытается решать этот вопрос различными способами. Однако их разглашать нельзя.

К слову, штаб-сержант отделения коммуникации, специалист по внедрению инновационных средств в 5-й отдельной штурмовой бригаде Алексей Кашин сообщил, что сейчас на войне – дроны воюют с дронами, уничтожая друг друга. Был случай, когда украинские БпЛА заметили в засаде вражеские дроны и, опередив их, уничтожили.