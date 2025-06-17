Такой информацией с 24 Каналом поделился командир боевой группы специального назначения отдельного отряда "Тайфун" Национальной гвардии Украины Лари. Его подразделение уже более 6 месяцев работает на Покровском направлении.

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Как россияне штурмуют позиции украинских бойцов

Лари отметил, что россияне активно применяют большое количество беспилотников. В частности, последнее время участились удары ударными дронами по позициям украинских военных.

Штурмовые группы противника продвигаются небольшими группами. Тактика остается неизменной: большое количество живой силы и беспилотных средств, которые они используют без остановки. Наши военные сдерживают наступление настолько, насколько это возможно.

Не видно, что россияне выдыхаются. Они идут и идут,

– добавил он.

Военный отметил, что подразделение "Тайфун" совместно со смежными частями постоянно их останавливает. Это очень трудно, но наши защитники работают на истощение врага.

Российское командование прежде всего бросает в бой хлам – иногда даже людей на костылях. Они идут, чтобы обнаружить украинские огневые позиции и места запуска дронов. После этого в дело вступают российские БПЛА, которые пытаются уничтожить эти точки.

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Пехотные действия остаются стабильными – существенных изменений в течение последних 6 месяцев не наблюдается. По-прежнему, в первую волну наступления идет "грязь" с российской стороны. Украинские военные, как только обнаруживают такие группы, сразу начинают их уничтожать.

Обратите внимание! Отряд "Тайфун" открыл сбор на ремонт автомобилей, которые повредили российские дроны. Поддержать военных можно по ссылке или реквизитами 4441 1111 2397 6924

После обнаружения украинских позиций противник начинает активно противодействовать. По словам Лари, Россия – очень тяжелый противник. Их операторы дронов – квалифицированные специалисты, хорошо обученные и опытные.