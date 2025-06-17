Такою інформацією з 24 Каналом поділився командир бойової групи спеціального призначення окремого загону "Тайфун" Національної гвардії України Ларі. Його підрозділ вже понад 6 місяців працює на Покровському напрямку.

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Як росіяни штурмують позиції українських бійців

Ларі зазначив, що росіяни активно застосовують велику кількість безпілотників. Зокрема, останнім часом почастішали удари ударними дронами по позиціях українських військових.

Штурмові групи противника просуваються невеликими групами. Тактика залишається незмінною: велика кількість живої сили та безпілотних засобів, які вони використовують без зупинки. Наші військові стримують наступ настільки, наскільки це можливо.

Не видно, що росіяни видихаються. Вони йдуть і йдуть,

– додав він.

Військовий наголосив, що підрозділ "Тайфун" спільно з суміжними частинами постійно їх зупиняє. Це надзвичайно важко, але наші захисники працюють на виснаження ворога.

Російське командування насамперед кидає у бій непотріб – іноді навіть людей на милицях. Вони йдуть, щоб виявити українські вогневі позиції та місця запуску дронів. Після цього в справу вступають російські БпЛА, які намагаються знищити ці точки.

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Піхотні дії залишаються стабільними – суттєвих змін протягом останніх 6 місяців не спостерігається. Як і раніше, у першу хвилю наступу йде "бруд" з російського боку. Українські військові, щойно виявляють такі групи, одразу починають їх знищувати.

Зверніть увагу! Загін "Тайфун" відкрив збір на ремонт автівок, які пошкодили російські дрони. Підтримати військових можна за посиланням або реквізитами 4441 1111 2397 6924

Після виявлення українських позицій противник починає активно протидіяти. За словами Ларі, Росія – дуже важкий противник. Їхні оператори дронів – кваліфіковані фахівці, добре навчені й досвідчені.