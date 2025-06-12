Как отметил в эфире 24 Канала заместитель командира Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения НГУ "Тайфун" Павел Гвозденко, его спецподразделение также несет потери на Покровском направлении.

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"Удержание позиций дается нам очень высокой ценой", – отметил военнослужащий.

Что изменилось на Покровском направлении за последние месяцы

По словам Павла Гвозденко, противник активно применяет различные тактики – от массового привлечения живой силы к использованию широкого спектра техники, включая беспилотные системы. Присутствие на этом направлении спецподразделения "Тайфун" свидетельствует о чрезвычайной сложности ситуации, ведь он создавался именно для поддержки на наиболее опасных участках фронта, где необходима помощь бригадам в удержании позиций.

В течение последних месяцев российские войска начали активнее применять мототехнику. Если раньше это были преимущественно механизированные штурмы, то теперь наблюдается тактика небольших групп. Противник формирует малые подразделения, которые пытаются подойти как можно ближе к нашим позициям.

Часть из них погибает, но тем, кто выживает, удается закрепиться в условно безопасных точках. Впоследствии такие группы накапливаются и осуществляют попытки более массированных штурмов,

– поделился Павел Гвозденко.

Однако Силы обороны, в частности благодаря эффективной работе беспилотных систем, пытаются уничтожать врага еще на подходах к позициям. Количество потерь противника является показательным – таких масштабов погибших российская армия не испытывала со времен Второй мировой войны.

Обратите внимание! Спецподразделение "Тайфун" собирает средства на ремонт авто. Поддержать сбор можно по ссылке.

Впрочем, даже такие потери не останавливают врага. Нашествие остается интенсивным, и ситуация требует максимальной концентрации усилий, слаженности действий и поддержки со всех направлений.

Дошли ли россияне до Покровска: смотрите на карте