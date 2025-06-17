Про це 24 Каналу розповів командир бойової групи спеціального призначення окремого загону "Тайфун" НГУ Ларі, зауваживши, що на цю проблему вже є рішення протидії. Однак останнім часом ворог справді наростив використання одного виду дрона.

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Які російські дрони найбільше дошкуляють Силам оборони

Росія почала використовувати FPV-дрони "ждуни". Їх ворог маскує та атакує ними з засідок. Вони працюють на оптоволокні. За словами командира, раніше засідки робили українські захисники зі зброєю в руках, тепер – російські підрозділи БпЛА.

"Вони ріжуть нам логістику. Є труднощі – змінюємо шляхи під'їзду. Це проблема насправді, але рішення все одно є. Не будемо розголошувати це рішення", – зазначив він.

Окупанти використовують також ударні дрони "Молнія" – FPV-літаки, які здатні долати понад 30 кілометрів. Він несе трохи більшу бойову частину – снаряд, також має кращу дальність, ніж FPV-дрони. Саме такий дрон знищив одну автівку загону "Тайфун".

Важливо! "Тайфун" потребує донатів від українців на дрони на оптоволокні, щоб знищувати ворога. Приєднатись до збору залучаємо за посиланням.

Ларі пояснив, що якщо ці безпілотники ворог використовує активно, але має їх не дуже багато, то цього не можна сказати про дрони на оптоволокні.

Наразі цих дронів дуже багато. За останніх майже пів року росіяни у дуже великому обсязі використовують засоби на оптоволокні. Ними вони намагаються дуже щільно перерізати нам шляхи під'їзду, контролювати всі наші дороги,

– наголосив командир.

Він додав, що "Тайфун" має протидію цим засобам та намагається розв'язувати це питання різними способами. Однак їх розголошувати не можна.

До слова, штаб-сержант відділення комунікації, спеціаліст із впровадження інноваційних засобів у 5-й окремій штурмовій бригаді Олексій Кашин повідомив, що зараз на війні – дрони воюють з дронами, знищуючи один одного. Був випадок, коли українські БпЛА помітили у засідці ворожі дрони та, випередивши їх, знищили.