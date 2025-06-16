Такою інформацією з 24 Каналом поділився штаб-сержант відділення комунікації, спеціаліст із впровадження інноваційних засобів у 5-й окремій штурмовій бригаді Олексій Кашин.

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Як Силам оборони дошкуляють дрони на оптоволокні й БпЛА "Молнія"

Сьогодні українським військовим надзвичайно складно протистояти російським дронам, які керуються через оптоволоконний кабель. Засоби боротьби зводяться до використання стрілецької зброї – помпових рушниць, автоматів, кулеметів тощо.

Інший важливий спосіб протидії – це використання власних дронів. У 5-й штурмовій бригаді був випадок, коли FPV-дрони вилетіли на бойове завдання. Під час польоту в "сірій зоні" вони помітили бетонну автобусну зупинку, на даху якої в засідці чекали 2 ворожих дрони на оптоволокні. Вони, ймовірно, очікували рух українського транспорту, щоб здійснити атаку. Однак українські оператори виявили їх першими й знищили.

Тобто дрони зараз воюють з дронами,

– зазначив Олексій Кашин.

Ще один серйозний виклик для України – це російські ударні дрони типу "Молнія". Це пластикові, не дуже великі й не надто швидкі дрони, однак вони небезпечні своєю конструкцією: вони належать до літакового типу.

На відміну від звичних квадрокоптерів, які мають чотири мотори та гвинти й падають при втраті зв'язку, "Молнія" продовжує політ навіть у разі втрати керування – завдяки планеру.

Варто розуміти, що "Молнія" – це не одна модель дрона, а збірне поняття. Під цією назвою ховається кілька різних літальних апаратів, які мають спільні характеристики: усі вони літакового типу, можуть мати різні розміри, різні двигуни та бойові заряди.

Водночас ці дрони – не панацея для Росії,

– сказав військовий.

Їх застосовують у поєднанні з іншими засобами: FPV-дронами, дронами на оптоволокні, ударними БпЛА малої дальності. Мовиться не про великі дрони типу "Шахед", "Ланцет" чи ZALA – це окрема категорія озброєння.