Российские СМИ пишут, что во время атаки БпЛА в Волгоградской области России в ночь на пятницу, 8 марта, два дрона упали на территории воинской части в поселке Котлубань. Там расположен военный арсенал, передает 24 Канал.
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Один дрон взорвался
Об этом стало известно 11 марта.
Как пишут телеграмм-каналы, один беспилотник после падения взорвался. Информации о разрушениях нет. Россияне также традиционно заявляют, что обошлось без пострадавших.
В то же время нет никаких фото или подтверждений этого.
Брянскую и Орловскую области России в очередной раз атаковали дроны
- Граждане России продолжают ощущать последствия войны, которую Кремль развязал против Украины. Собственно, регионы государства-агрессора в очередной раз атаковали дроны.
- В ночь на 11 марта беспилотные летательные аппараты заметили в Брянской и Орловской области России. Около 05:41 во вражеском министерстве обороны поспешили заверить, что якобы сбили все цели.
- Как понятно из сообщения Кремля: 4 дрона зафиксировали над Брянской областью, 2 беспилотных аппарата – над Орловской. В то же время Москва в очередной раз обвинила Украину в "террористической атаке" по объектам на территории России.