Російські ЗМІ пишуть, що під час атаки БпЛА у Волгоградській області Росії вночі проти п’ятниці, 8 березня, два дрони впали на території військової частини у селищі Котлубань. Там розташований військовий арсенал, передає 24 Канал.

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Один дрон вибухнув

Про це стало відомо 11 березня.

Як пишуть телеграм-канали, один безпілотник після падіння вибухнув. Інформації щодо руйнувань немає. Росіяни також традиційно заявляють, що обійшлося без постраждалих.

Водночас немає жодних фото чи підтверджень цього.

Брянську та Орловську області Росії вкотре атакували дрони