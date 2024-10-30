Министерство обороны Украины совместно с Министерством цифровой трансформации за 10 месяцев заказали 1,6 миллиона различных типов беспилотников. Значительное количество этих дронов уже поставили.

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Уже поставили различные виды БпЛА

Из заявленного объема заказов поставщики уже поставили 1,28 миллиона дронов на более 81 миллиарда гривен. Общая сумма, которую потратили на это, превышает 114 миллиардов гривен.

До конца года планируют поставить в войска еще 366 940 дронов.

Среди тех беспилотных летательных аппаратов, которые уже поставили, есть дальнобойные ударные дроны, FPV-дроны, дроны типа DJI Mavic, разведывательные самолеты, ударные коптеры.

На 2025 год Министерство обороны совместно с Минцифрой законтрактовали 155 205 единиц беспилотных летательных аппаратов на сумму 32,33 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении.

Всего на 2024 – 2025 годы уже заказали 1,8 миллиона беспилотников на сумму.