Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації за 10 місяців замовили 1,6 мільйона різних типів безпілотників. Значну кількість цих дронів вже поставили.

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Вже поставили різні види БпЛА

Із заявленого обсягу замовлень постачальники вже поставили 1,28 мільйона дронів на понад 81 мільярда гривень. Загальна сума, яку витратили на це, перевищує 114 мільярди гривень.

До кінця року планують поставити до війська ще 366 940 дронів.

Серед тих безпілотних літальних апаратів, які вже поставили, є далекобійні ударні дрони, FPV-дрони, дрони типу DJI Mavic, розвідувальні літаки, ударні коптери.

На 2025 рік Міністерство оборони спільно з Мінцифрою законтрактували 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32,33 мільярда гривень,

– мовиться в повідомленні.

Загалом на 2024 – 2025 роки вже замовили 1,8 мільйона безпілотників на суму.