Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что противник изучает тактику Вооруженных Сил Украины. Но в контексте FPV-дронов мы делаем так же.

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В чем россияне уступают ВСУ

Если противник начинает что-то применять первым, то Силы обороны пытаются его догнать. Россияне используют такую же тактику.

Например, у нас получается в разы лучше, чем у противника противодействовать разведывательным БПЛА оперативно-тактического уровня. Наши зенитные дроны значительно эффективнее, а процент сбивания лучше именно с украинской стороны,

– отметил Даниил Борисенко.

В этом плане именно Украина опережает врага, но он точно пробует учиться у нас и что-то копировать. Оккупанты собирают борта, которые упали, не долетев до цели, затем изучают их, смотрят на каких частотах работают ВСУ, какую боевую часть используют.

"Безусловно, все трофеи на войне подлежат глубокому анализу для того, чтобы изучить, как действует противник. От этого можно отталкиваться и разрабатывать средства противодействия. Война – это постоянное обучение", – добавил Даниил Борисенко.

Нашим военным нужно постоянно владеть актуальной информацией о том, как работает враг. Наш противник также это понимает, поэтому действует похожим образом.

К слову, Институт изучения войны сообщил, что благодаря использованию дронов, серые зоны на фронте существенно расширились. Например, в 2024 году их глубина составляла 500 метров – 2 километра. Сейчас говорится о 5 – 7 километров.