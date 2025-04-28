Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що противник вивчає тактику Збройних Сил України. Але в контексті FPV-дронів ми робимо так само.

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У чому росіяни поступаються ЗСУ

Якщо противник починає щось застосовувати першим, то Сили оборони намагаються його наздогнати. Росіяни використовують таку саму тактику.

Наприклад, у нас виходить у рази краще, ніж у противника протидіяти розвідувальним БпЛА оперативно-тактичного рівня. Наші зенітні дрони значно ефективніші, а відсоток збиття кращий саме з українського боку,

– наголосив Данило Борисенко.

У цьому плані саме Україна випереджає ворога, але він точно пробує навчатися у нас і щось копіювати. Окупанти збирають борти, які впали, не долетівши до цілі, потім вивчають їх, дивляться на яких частотах працюють ЗСУ, яку бойову частину використовують.

"Безумовно, всі трофеї на війні підлягають глибокому аналізу для того, щоб вивчити, як діє противник. Від цього можна відштовхуватися і розробляти засоби протидії. Війна – це постійне навчання", – додав Данило Борисенко.

Нашим військовим потрібно постійно володіти актуальною інформацією щодо того, як працює ворог. Наш противник також це розуміє, тому діє у схожий спосіб.

До слова, Інститут вивчення війни повідомив, що завдяки використанню дронів, сірі зони на фронті суттєво розширилися. Наприклад, у 2024 році їхня глибина становила 500 метрів – 2 кілометри. Зараз мовиться про 5 – 7 кілометрів.